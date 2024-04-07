DMM'den Beyoğlu'ndaki İsrail protestosu sonrası çıkan olaylara ilişkin açıklama
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde İsrail karşıtı protestoya izin verildiğini, herhangi bir müdahalenin olmadığını, kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili 2 emniyet görevlisinin açığa alındığını duyurdu.
DMM, İstanbul İstiklal Caddesi'nde, İsrail'i protesto etmek için yapılan gösterinin ardından yaşanan gözaltılar sırasında kaydedilen ve kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili 2 emniyet görevlisinin açığa alındığını ve mülkiye müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde, Filistin'e yönelik soykırımı nedeniyle İsrail'i protesto etmek için yapılacak gösteriye izin verildiği ve gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.
Protesto süresince, protestoculara herhangi bir şekilde müdahalede bulunulmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Protesto bittikten sonra bir grup, tüm uyarılara rağmen dağılmamış ve devlet büyüklerine hakarette bulunmuştur. Olayda 43 kişi yakalanmış, 38 kişi kimlik kontrolünün ardından, 5 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştır. Gözaltılar sırasında kaydedilen ve kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir."
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde, Filistin'e yönelik soykırımı nedeniyle İsrail'i protesto etmek için yapılacak gösteriye izin verilmiş ve gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Protesto süresince, protestoculara herhangi bir şekilde müdahalede bulunulmamıştır.... pic.twitter.com/oVWOqHGy8g— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 6, 2024
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