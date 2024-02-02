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'Ramazan hoca'yı öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Diyarbakırlı 'Ramazan hoca'yı öldüren şüpheliye tutuklama talebi
02 Şubat 2024 Cuma 17:08:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 17:08:00

Diyarbakırlı 'Ramazan hoca'yı öldüren şüpheliye tutuklama talebi

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Fatih'te 'Ramazan hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Fatih'te Diyarbakırlı 'Ramazan hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i işlettiği çay ocağında bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Erkan B. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Erkan B., Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheli, daha sonra tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Etiketler : Fatihte Ramazan hoca bıçaklama cinayeti RAMAZAN PİŞKİN
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