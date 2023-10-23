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Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin 3 müteahhidi ile mühendisi hakim karşısında
23 Ekim 2023 Pazartesi 16:53:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 16:53:00

Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin 3 müteahhidi ile mühendisi hakim karşısında

Kaynak: AA

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Diyarbakır'da 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'ne ilişkin aranan 3 müteahhidin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit, inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılırken, avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Sedat Eser, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından alınan bilirkişi raporunu hazırlayan heyetin beton karot örneklerini usulüne uygun almadığını ileri sürerek, üzerine isnat edilen suçlamaları reddedip, tahliye talebinde bulundu.

Sanık Mehmet Şirin Yiğit ise binanın yapım aşamasında dönemin Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası başkanı olduğunu belirterek, mesaisinin büyük bölümünü bu göreve ayırdığını ifade etti.

Fiili olarak bizzat inşaat işleriyle uğraşmadığını, alana gitmediğini ve daha çok kendi işleriyle uğraştığını iddia eden Yiğit, tahliyesini talep etti.

Sanık Şeyhmus Yiğit de B blokun, yapımdan kaynaklı yıkılmadığını ileri sürerek, "Yan taraftaki binanın temeli kazıldığında binaya zarar verdiğini düşünüyorum. Projeyi kimin çizdiğini bilmiyorum. Hiçbir aktif işte bulunmadım. Taşeron ve satış işlerinde de hiç bulunmadım. Sedat Eser ve kardeşi inşaatın yapımında yer almıştır. Ortak olduğumu inkar etmiyorum. Suçsuzum ve tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Tevfik Demir ise savunmasında şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yaptığım hiçbir inşaatta sorun yaşamadım. İnşaatın şantiyesinde şef olarak hiç bulunmadım. O dönemlerde daha çok cezaevi inşaatıyla uğraşıyordum. Binada statiği etkileyecek etki, sonuç ve tadilat olmamıştır. 50 yıllık mühendisim, suçsuzum tahliyemi talep ediyorum."

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında, tutuklu sanıkların isnat edilen suçtan tutukluluk halinin devamına ve firari sanıkların da yakalanmasına yönelik infazın devamı yönünde görüş bildirdi.

Avukatlar, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliyelerini talep etti.

Savunmaların ardından mahkeme, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 26 Şubat 2024'e erteledi.

İSTENİLEN CEZA

İddianamede, tutuklanan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit, inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir ile haklarında yakalama kararı bulunan M.E, H.M.Y. ve İ.H.Y. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Etiketler : galeria sitesi müteahhitler yargılanıyor DİYARBAKIR DEPREM
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