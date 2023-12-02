Diyarbakır'da 1 ton 148 kilogram esrar ele geçirildi
Kaynak: AA
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 ton 148 kilogram esrar ve 606 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak için çalışmalarını sürdürüyor.
Lice'nin Yalaza, Baharlar ve Yorulmaz mahallelerinde başarıyla tamamlanan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartay Operasyonu'nda, 9 noktada 506 kilogram kubar esrar, 642 kilogram toz esrar ve 606 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
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