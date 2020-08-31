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31 Ağustos 2020 Pazartesi 00:54:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 00:54:00

Dışişleri'nden Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saygısızlığa kınama

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, dün Norveç'te gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasını kınadı. Bakanlık, "Norveç'te bir grup İslam düşmanı ve ırkçının Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığını en ağır şekilde kınıyoruz." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Bakanlık, Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa karşı yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Norveç'te bir grup İslam düşmanı ve ırkçının Kur'an-ı Kerim’e yönelik saygısızlığını en ağır şekilde kınıyoruz. Hep vurguladığımız gibi, bu tür kışkırtıcı eylemler sadece Müslümanları değil, hukuk devletlerini ve demokratik sistemleri de hedef almaktadır. Bu Nazi kalıntıları bulundukları toplumu bir virüs gibi sarmakta ve zarar vermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Hastalıklı zihniyetlerle mücadele etmenin ancak söz konusu fikirleri yayan popülist siyasetçilerin dışlanmasıyla mümkün olacağı belirtilen açıklamada, ırkçılık ve İslam düşmanlığının ifade özgürlüğü kapsamında görülmesinin son derece yanlış olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ana akım siyasi partilerin de sırf oy uğruna bu ırkçı söylemleri engellememesi veya kısmen benimsemesinin ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

"Türkiye her zaman faşist ırkçı akımlarla mücadelesini sürdürecektir. Bu çerçevede, Avrupalı siyasetçilere ve Avrupa kurumlarına da bu tehlikeyi ciddiye almaları ve buna karşı mücadele etmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz. Maalesef Kutsal Kitabımıza yönelik bu tür eylemler, bilhassa demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında en önde geldiklerini iddia eden İskandinav ülkelerinde son birkaç yılda artan şekilde yaşanmaktadır. Geçen kasım ayındakine benzer şekilde gerçekleştirilen bu eylemin tekrarlanmamasını teminen Norveç makamlarının gerekli tüm önlemleri almalarını bekliyoruz."

Norveç'in başkenti Oslo'da İslam karşıtı aşırı sağcı bir grubun dün parlamento önünde düzenlediği eylemde Kur'an-ı Kerim yırtılmıştı.

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