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05 Aralık 2022 Pazartesi 19:57:00 - Güncelleme:05 Aralık 2022 Pazartesi 19:57:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan "Türk kahvesi" paylaşımı: Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığından 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Kırk yıllık hatırıyla en keyifli anların başlangıç noktası olan Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk kahvesinin, Türk misafirperverliğinin simgesi, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası'nın parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Kokusuyla, tadıyla, kırk yıllık hatırıyla en keyifli anların başlangıç noktası olan Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor. Dünya Türk Kahvesi Günü kutlu olsun!" denildi.

5 ARALIK DÜNYA TÜRK KAHVESİ GÜNÜ

Türk kahvesi, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve kabul edildiği tarih olan 5 Aralık, "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlamıştı.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı türk kahvesi kırk yıllık hatır
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