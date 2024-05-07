Dışişleri'nden Refah uyarısı: Tüm dünyayı etkiler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabından Gazze'deki son gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehine ile tutukluların karşılıklı serbest bırakılması konusunda yapılan son önerinin Filistin tarafınca kabul edilmesini memnuniyetle karşıladık.

Gazze'deki yıkım ve katliamın sona erdirilmesi yönünde böylesine olumlu bir gelişme yaşanmışken, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını artırması, Netanyahu Hükümetinin iyi niyetle hareket etmediğini bir kez daha göstermiştir.

Refah'a yapılacak bir harekat sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail'in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır. Refah'ta ve sınır kapısında statükoya süratle geri dönülmelidir."