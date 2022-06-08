Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Belucistan eyaletinde bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 22 kişinin yaşamını yitirdiğinin üzüntüyle öğrenildiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün vadiye düşmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.