Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Taziye dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz
Kaynak: TRT Haber
İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen hain terör saldırısı sonrasında pek çok ülkeden taziye mesajları geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da taziye dilekleri için teşekkür etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, paylaşımını, sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe ve İngilizce olarak yaptı.
Çavuşoğlu, "Hain terör saldırısı nedeniyle taziye ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" sözlerini kullandı.
Terörle mücadelede "ama ve fakat" olamayacağını vurguladı.
Hain terör saldırısı nedeniyle taziye ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz. Terörle mücadelede "ama ve fakat" olamaz!— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 15, 2022
Appreciate all messages of condolences for the #Istanbul terror attack. There can be no room for "ifs & buts" in combating terrorism.
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