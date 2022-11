"Taziye dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, paylaşımını, sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe ve İngilizce olarak yaptı.

Hain terör saldırısı nedeniyle taziye ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz. Terörle mücadelede "ama ve fakat" olamaz!



Appreciate all messages of condolences for the #Istanbul terror attack. There can be no room for "ifs & buts" in combating terrorism.