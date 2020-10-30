Dilara Aksüyek ile ilişkilerini sonlandıran Ceyhun Mengiroğlu yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

Oyuncu Dilara Aksüyek ile ilişkilerine geçtiğimiz aylarda son veren oyuncu Ceyhun Mengiroğlu, yeni kız arkadaşıyla objektiflere yansıdı. Mengiroğlu, adının Sena Şahin olduğu öğrenilen kız arkadaşıyla Maçka’daki bir spor merkezi çıkışı görüntülendi. Birlikte spor yapan ikili, çıkışta art arda patlayan flaşlar karşısında ufak çaplı bir şaşkınlık yaşadı. Soruları yanıtsız bırakan çift, Mengiroğlu’nun motosikletine binerek uzaklaştı.