Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Kaynak: DHA
Dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Yaklaşık 3 futbol sahası uzunluğunda olan gemi Romanya'ya gitmek için Karadeniz'e açıldı.
Hong Kong bayraklı 'Cosco Shipping Seıne' adlı 300 metre uzunluğunda ve 48 metre genişliğindeki dev konteyner gemisi Ambarlı Limanı'ndan yükünü aldıktan sonra ayrıldı.
Akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'na giren dev gemiye Kıyı Emniyetine bağlı bir römorkör eşlik etti.
Yaklaşık 3 futbol sahası uzunluğunda olan konteyner gemisi devasa boyutuyla boğazdan geçerken görenlerin ilgisini çekti.
Dev gemi boğaz geçişi havadan da görüntülendi. Boğaz geçişini yaklaşık 1,5 saatte tamamlayan gemi Romanya'nın Köstence Limanı'na gitmek için Karadeniz'e açıldı.
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