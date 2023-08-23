23 Ağustos 2023 Çarşamba 18:04:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2023 Çarşamba 18:04:00
Danimarka'nın Ankara Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
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