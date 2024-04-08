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08 Nisan 2024 Pazartesi 18:10:00 - Güncelleme:08 Nisan 2024 Pazartesi 18:10:00

D-100 karayolunda trafik yoğunluğu

Kaynak: İHA

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Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 karayolunda trafik yoğunluğu arttı.

Ramazan bayramı tatilinin 3. gününde D-100 / E-80 karayolu Osmancık geçişi Samsun istikametinde araç trafiği artarken trafik akıcı seyrediyor.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Cuma günü akşam saatlerinden itibaren yola çıkmaya başladı. D-100/ E-80 karayolu Osmancık geçişinde Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Karayolunda İstanbul yönünde ulaşım normal seyrinde ilerlerken, 9 günlük bayram tatili için memleketlerine gitmek isteyen tatilciler, Samsun istikametinde yoğunluğa neden oldu.

Jandarma ve polis ekipleri, yoğunluk sebebiyle ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik ekipler, uygulama noktalarında sürücü ve yolcuların GBT sistemi üzerinden kontrollerini gerçekleştiriyor. Kara yolundaki araç trafiğinin aksamaması ve kazaların önüne geçmesi için bazı kavşaklar geçici olarak kapatılırken trafik yoğunluğunun Arife günü artarak devam etmesi bekleniyor.

Etiketler : bayram tatil trafil istanbul
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