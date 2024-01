"KKTC'yi dünyadan koparmayı başaramayacaklar"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) dünyadan koparmaya çalışanların bunu başaramayacaklarını ifade ederek, "Onlar bir kapıyı kapatırsa biz başka kapılar açacağız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkü dünyayla bütünleşmeye, her alanda dünyaya katkı sunmaya devam edecek." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya gelen Yılmaz'ı, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve diğer ilgililer karşıladı.

Havalimanında gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, KKTC'nin bağımsız, egemen bir devlet olarak yoluna devam ettiğini, refahını ve kalkınmasını her geçen gün artırma mücadelesinde Türkiye'nin de Kıbrıs Türkü'nün yanında olduğunu söyledi.

Yılmaz, bugün açılışı yapılacak Doktor Suat Günsel Camisi'nin çok önemli bir eser olduğunu ve bu gibi abidevi eserlerin toprağa vurulan mühürler anlamına geldiğini belirterek, bu caminin Kıbrıs Türkü'nün neler yapabileceğinin ve medeniyetini, tarihini, kültürünü gelecek nesillere taşımasının bir sembolü olduğunu ifade etti.

Ziyareti kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakanı Ünal Üstel ile görüşmelerinde iki ülke arasındaki mali, ekonomik konular başta olmak üzere tüm işbirliği alanlarını değerlendireceklerini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kablolu elektrik sisteminden sulama projelerine, eğitimden sağlığa, ulaştırmaya bütün alanlarda işbirliği projelerimizi ve imkanlarımızı gözden geçireceğiz. İçinde bulunduğumuz Ercan Havalimanı aslında bunun çok güzel bir sembolü oldu, göstergesi oldu. Geçen yıl açıldı. Az önce gelirken Türk Hava Yolları yetkilisine sordum, ne kadar arttı seferler diye, yüzde 35 artış olmuş. İnşallah bu daha da gelişecek. Her geçen yıl çok daha güçlenecek.

Birileri KKTC'yi dünyadan koparmaya çalışıyor olabilir ama bunu başaramayacaklar. Onlar bir kapıyı kapatırsa biz başka kapılar açacağız ve KKTC, Kıbrıs Türkü dünyayla bütünleşmeye, her alanda dünyaya katkı sunmaya devam edecek. Ercan Havalimanı da KKTC'nin adeta bir vitrini oldu. Bunun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Sayın Başbakan Ünal Üstel'e, bakanlarımıza, tüm yetkililere bu katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün yapacağımız açılışların, ziyaretlerin, görüşmelerin her iki ülke için, her iki toplum için hayırlara vesile olmasını diliyorum."