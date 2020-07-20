Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Köprülü'yü kabul etti
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla nezaket ziyaretinde bulunan KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Köprülü'yü kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla nezaket ziyaretinde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü'yü kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Köprülü, Kıbrıs Barış Harekatı dolayısıyla Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerini ileterek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a plaket takdiminde bulundu.
Oktay da konuşmasında, Kıbrıs'ın Türkiye'nin milli davası olduğunu, Kıbrıs Türk halkıyla gönül bağı bulunduğunu ve Kıbrıs Türklerini Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurguladı.
Kabulde, KKTC'nin Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Ali Akbaş da hazır bulundu.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Köprülü'yü kabul etti
- ASELSAN tarafından geliştirildi! 'Karagöz' Suriye sınırında
- AK Parti Sözcüsü Çelik: KKTC'yi asla yalnız bırakmayacağız
- HDP üstünü kapatamadı! Mardin Milletvekili Tuma Çelik, partisinden ihraç edildi
- AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "Kıbrıs Barış Harekatı" mesajı
- Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan flaş "unutulma hakkı" kararı!