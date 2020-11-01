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01 Kasım 2020 Pazar 11:27:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 11:58:00

İzmir depremi ile ilgili son dakika açıklamaları!

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında 72 saatin kritik bir öneme sahip olduğunu hatırlattı. Oktay, aileleri sıkıntıya sokmamak için şu anda net sayıları vermek istemediklerini belirterek, "72 saat bizim için son derece önemli. 72 saate kadar canlı olarak ulaşabilme şansımız çok yüksek, hayatta iseler. İnşallah öyle olur. Çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında 72 saatin kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek,"72 saate kadar canlı olarak ulaşabilme şansımız çok yüksek, hayatta iseler. İnşallah öyle olur. Çalışmalar devam ediyor." dedi.

Bayraklı ilçesinde Emrah Sitesi enkazındaki arama kurtarma çalışmalarını inceleyen Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahada ekiplerin canla başla çalıştığını söyledi.

İşte Fuat Oktay'ın açıklamalarından satırbaşları;

26 grup barınma, ulaşım, hasar tespit, eğitime kadar altyapı ve zarar tespit hizmetlerine kadar lojistik gruplarımız, kaynak yönetim gruplarımız 26 alanda çalışmalarına devam ediyorlar. Ne yazık ki 49 vatandaşımız vardı hayatını kaybeden, 2 vatandaşımız daha kaybettik. Toplam 51'e ulaşmış durumda. Sağ ulaşmaya çalışıyoruz. 896 vatandaşımız yaralanmış durumda. Çoğunluğu taburcu olmuş durumda... 3'ü ağır toplam 8 yoğun bakım hastası bulunmakta. Artçı depremler devame diyor. Artçı depremler ne kadar devam ederse o kadar normale döneceğimiz anlamına gelir bu. 831 artçı deprem oldu.1238 binada çalışmaları tamamlamış durumdayız. Bornova'da 4 ağır hasarlı binamız, bir orta hasarlı, 111 az hasarlı binamız var. Bayraklı'da 6 bina yıkık, 7 bina acil yıkılacak durumda, 9 bina ağır, 3 orta ve 260 bina da az hasarlı olarak tespit edilmiş durumda, 586 binada hasar yok. Seferihisar'da ne yıkık ne de hasarlı binamız yok.

1000'E YAKIN UZMAN EKİP SAHADA

Şu anda sahada hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. 1000'e yakın durumda uzman ekiplerimiz. Bize gelen en yoğun soru 'Binama girebilir miyim?' sorusu. Hasar tespit çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayacağız. 1 günden daha erken sürede tamamlamaya çalışıyoruz. Hasarlı binalara, orta hasarlı da olsa gözle görülebilecek şekilde hasarı olan binalara girilmesini önermiyoruz.

Arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor. 6 alanda 8 bağımsız birimimiz var. 2 bin 76 arama kurtarma personelimiz sahada, 8 binada çalışmalarını sürdürüyor.

4 VE ÜZERİ 831 ARTÇI DEPREM OLDU

Artçı depremle ilgili 4 ve üzeri 831 artçı deprem oluşmuştur. Küçülerek devam edecektir.

Sahil Güvenlik'te arama kurtarma çalışmalarında değişiklik yok. 19 teknenin battığını, 23 teknenin kurtarıldığını belirtmek istiyorum.

Zarar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları devam diyor. Yardımların nasıl olacağını da ileriki günlerde açıklıyor olacağız. Kira yardımlarının devam edeceğini sayın Cumhurbaşkanımız da açıklamıştı. Kira yardımları ve taşınma yardımları olacaktır. Sıkıntı yaşatmayacağız.

Barınma hizmetlerimizde sıkıntı yok, beslenme ünitelerimiz tüm güçleriyle çalışmalarını devam ettiriyorlar. Barınma da yurtlarımız, spor salonlarımız, gençlik merkezimiz 7 bin kapasiteli, çadırlarımızda çalışmalarımız devam ediyor. 1500 çadıra yakın kurulum tamamlanmıştır, 2685 kişi çadırlarda. 3 konteynır merkezi için yer belirleme çalışmaları yapılmıştır.

Gerek çadırlarda gerek diğer yerlerde olsun yatak, battaniye, uyku seti gibi duş alanları gibi konteynırlarda bir sıkıntımız yok. 21 bini aşkın battaniyemiz de 3 bine yakın mutfak setimiz de...

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN İZMİR UYARISI: VİRÜS İÇİN ELVERİŞLİ HALE GELDİ

 Depremin vurduğu için kritik uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Koca "Depremin de tesiriyle İzmir'de şartlar, virüs için elverişli hale geldi. Kurallara uyarak yeni can kayıplarının önüne geçelim" dedi.

Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Hepimiz can kurtarma derdindeydik. Koronavirüs tedbirlerini ihmal etmiş olabiliriz. Gerekli dikkati tekrar gösterelim. Depremin de tesiriyle İzmir'de şartlar, virüs için elverişli hale geldi. Kurallara uyarak yeni can kayıplarının önüne geçelim."

Etiketler : AFAD DEPREM FUAT OKTAY SAĞLIK BAKANI
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