CHP'nin 128 milyar dolar yalanı tescillendi! Üst mahkeme ana muhalefet partisinin yaptığı itirazı reddetti

Avukat İsa Sinan Göktaş: CHP, yargı tarafından tescillenen yalanlarına devam ediyor

Son dakika haberleri: Av. İsa Sinan Göktaş, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın kazanılan tazminat parasını açıkladığı gibi Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlandığı duyurdu.

Göktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP yöneticileri tarafından senaryosu yazılan yakın siyasi tarihin en büyük iftirası '128 milyar dolar' yalanı, daha önce kamuoyuna duyurduğumuz üzere, CHP'nin tazminat ödemeye mahkûm edilmesiyle sonuçlanmıştır. CHP tarafından yapılan itiraz ise üst mahkemece reddedilmiştir.

Ana muhalefet partisi, her alanda "yalan ve iftira" üzerine politikalar üretmekte, bağımsız yargı tarafından tescillenen yalanlarına devam etmekte, hedefe koydukları kişilere karşı hiçbir etik değer gözetmeksizin saldırmakta ve bu uğurda yalanı dahi meşru görmektedir.

Önceki basın açıklamamızda ifade ettiğimiz üzere; davalı CHP'den tahsil edilen tüm bedelin, Sn. Berat Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlandığını kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."