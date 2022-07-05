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05 Temmuz 2022 Salı 12:58:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2022 Salı 15:18:00

Avukat İsa Sinan Göktaş: CHP, yargı tarafından tescillenen yalanlarına devam ediyor

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Son dakika haberleri: CHP'nin son yıllardaki en kirli algı operasyonunun çöktüğü bir kez daha tescillendi. Mahkeme '128 milyar dolar' yalanı nedeniyle CHP'yi 60 bin liralık tazminata mahkum ederken, Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, ana muhalefet partisi tarafından yapılan itirazın üst mahkemece reddedildiğini bildirdi. Göktaş, açıklamasında, "CHP, her alanda 'yalan ve iftira' üzerine politikalar üretmekte, bağımsız yargı tarafından tescillenen yalanlarına devam etmekte, hedefe koydukları kişilere karşı hiçbir etik değer gözetmeksizin saldırmakta ve bu uğurda yalanı dahi meşru görmektedir." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Av. İsa Sinan Göktaş, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın kazanılan tazminat parasını açıkladığı gibi Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlandığı duyurdu.

Göktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP yöneticileri tarafından senaryosu yazılan yakın siyasi tarihin en büyük iftirası '128 milyar dolar' yalanı, daha önce kamuoyuna duyurduğumuz üzere, CHP'nin tazminat ödemeye mahkûm edilmesiyle sonuçlanmıştır. CHP tarafından yapılan itiraz ise üst mahkemece reddedilmiştir.

Ana muhalefet partisi, her alanda "yalan ve iftira" üzerine politikalar üretmekte, bağımsız yargı tarafından tescillenen yalanlarına devam etmekte, hedefe koydukları kişilere karşı hiçbir etik değer gözetmeksizin saldırmakta ve bu uğurda yalanı dahi meşru görmektedir.

Önceki basın açıklamamızda ifade ettiğimiz üzere; davalı CHP'den tahsil edilen tüm bedelin, Sn. Berat Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlandığını kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

Etiketler : yalan ve iftira CHP Berat Albayrak
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