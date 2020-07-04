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04 Temmuz 2020 Cumartesi 08:11:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2020 Cumartesi 08:11:00

CHP'li başkan istedi baro kendi avukatına soruşturma başlattı

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İstanbul Barosu üyesini değil CHP'li başkanı kolladı Avukat Küçük, alacaklı müvekkili için Kadıköy Belediye Başkanı'na dilekçe yazdı. Ancak baro, aynı zamanda avukat olan Başkan Odabaşı'nın şikâyeti üzerine Küçük hakkında soruşturma başlattı.

Meclis’e getirilen düzenlemenin baroları siyasallaştıracağı ve böleceği eleştirisi yapan İstanbul Barosu’nun, bir süre önce bir üyesine karşı CHP’li Kadıköy Belediye Başkanı’nın yanında durarak siyasal tutum aldığı ortaya çıktı. Akşam'ın haberine göre Baro, CHP’li Kadıköy Belediyesi’nden müvekkilinin alacağı için talepte bulunan Avukat Dursun Küçük’e disiplin soruşturması açtı. Baro buna gerekçe olarak da dilekçede yer alan, “Kendisi de avukat olan Belediye Başkanı” ifadesini gösterdi. Avukat Dursun Küçük, “Bir disiplin soruşturmasının tarafı olarak benimle görüşmeyen baro yönetimi, beni şikâyet eden Kadıköy Belediye başkanı ile görüşme gerçekleştirdi” dedi.

BELEDİYE BORÇLUYDU

AKŞAM’a açıklamalarda bulunan Avukat Küçük şunları söyledi: “Müvekkilimin yaptığı bir inşaat sırasında Kadıköy Belediyesi’nin usulsüzlükleri oldu. Bu süreç mahkemeye taşındı. Mahkeme belediyenin müvekkilime faizi ile birlikte 160 milyonluk tazminat ödemesini hükmetti. Buna karşılık belediye müvekkilime 2 milyonluk borç çıkardı ve müvekkilin hesaplarına haciz koydurdu.”

DİLEKÇE YAZDIM

“Sorunların çözülmesi için bir dilekçe hazırladım, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın kendisine, mali işlere, hukuk ve imar müdürlüklerine dağıtımlı olarak gönderdim. Ancak başkan benim dilekçemdeki, ‘Kendisi de avukat olan Belediye Başkanı ‘Yerel yönetimler hizmet etmek için vardır, hırslarını yansıtmak için değil’ şeklindeki ifadelerimden rahatsızlık duyarak beni baroya şikâyet etti. Baro başkanlarının Ankara’ya yürüdüğü gün bana, disiplin soruşturması açıldığı bildirildi. Ankara’ya yürürken, Kadıköy’e kadar da yürüseler hukuksuzlukları göreceklerdi.

DİYALOG KURMADAN DAVA KAZANILMAZ

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu baro başkanlarına çağrıda bulundu. Feyzioğlu şunları söyledi: “TBMM’de komisyona çağrıldınız gelmediniz, yine aracılık edelim lütfen gidin konuşun. Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum. Diyalog kurmadan dava kazanabiliyor muyuz ki kendi mesleki davamızı kazanalım?”

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