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29 Ağustos 2021 Pazar 17:01:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2021 Pazar 17:01:00

CHP yönetimi düğmeye bastı: Parti içi muhalifler susturuluyor

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CHP yönetimi, parti içindeki muhalif isimler için düğmeye bastı. Eski milletvekili ve halen parti üyesi olan Mehmet Sevigen hakkında disiplin sürecini başlatan parti yönetiminin Yılmaz Ateş ve Şahin Mengü ile ilgili de aynı adımı atması bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, uzun zamandır tartışılan isimler için harekete geçti. Parti yönetimini ve politikalarını eleştiren isimlerden Mehmet Sevigen için disiplin süreci başlatıldı.

TRT Haber'in haberine göre eski milletvekili, halen parti üyesi olan Mehmet Sevigen kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Parti yönetimini sert dille eleştiren diğer isimler için de harekete geçilmesi bekleniyor. O isimler içinde Yılmaz Ateş, Şahin Mengü de bulunuyor.

Eski genel başkan Deniz Baykal'ın ekibi olarak bilinen isimler için kısa sürede karar alınacağı kaydediliyor.

Muhaliflerin bu yönde yaptığı açıklamalar CHP MYK toplantısında da gündeme geldi. Kılıçdaroğlu'nun A takımı bu konuda adım atılması gerektiğini genel başkana iletti.

CHP'de disiplin sürecini Yüksek Disiplin Kurulu yönetiyor.

Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu CHP MYK Deniz Baykal
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