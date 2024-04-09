VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı!
İstanbul trafiği rahatladı, kalanlar bayram yapacak
Bulgaristan'da geçici hükümet yemin etti
İETT şoförü yolcuya saldırdı! O anlar kamerada
Borsa güne 9.807,65 puanla başladı
Metina'da 4 PKK'lı terörist öldürüldü
09 Nisan 2024 Salı 08:01:00 - Güncelleme:09 Nisan 2024 Salı 08:01:00

CHP ve YRP'li başkanlar liyakatsiz akrabalarını önemli görevlere getirdi

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Seçimlerin ardından mazbata alarak görevlerine başlayan CHP ve YRP'li başkanların ilk icraatı liyakatsiz akrabalarını önemli görevlere getirmek oldu.

Yerel seçim sürecinde 'adam kayırma', 'rüşvet', 'yolsuzluk' üzerinden hiçbir belge ve delile dayanmadan algı operasyonu yürütenlerin foyası ilk günde döküldü. CHP ve YRP'li yeni başkan adayları eşe dosta ve akrabaya koltuk dağıtmaya başladı.

TABELAYI ASTI TORPİLE BASTI

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde seçimi kazanan Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı Mehmet Akpınar belediye binasının girişine "Rüşvet alan da veren de mel'undur" yazdırdı. Ancak Akpınar'ın ilk icraatı şaşırttı.

Sabah'ın haberine göre, YRP'li Akpınar'ın belediye başkan yardımcılığına atadığı 4 kişiden biri olan Fatih Yıldız'ın kayınbiraderi olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada Akpınar'ın bu icraatı hakkında 'Rüşvete haram da torpile helal mi başkan!' yorumları yapıldı.

ORTAĞINA YARDIMCILIK VERDİ

Muğla'da imar komisyon başkanıyken usulsüzlük yaptığı iddia edilen bir videolu ses kaydı ortaya çıkan ve hakkında rüşvet soruşturması başlatılan CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, emlak şirketinde ortağı olan avukat Merve Fidem Barut'u, Menteşe Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirdi.

CHP'Lİ VEKİLİN YEĞENİNE İŞ KIYAĞI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Karabağlar Belediyesi'nde özel kalem müdürlüğü yapan CHP Malatya milletvekili Veli Ağababa'nın yeğeni Nermin Özgül'ü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe aldı. Tugay, Karşıyaka Belediyesi'ndeki eski kalem müdürü Gülçin Yörük'ü de yanına aldı.

Etiketler : chp yrp liyakat torpil
Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi
Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX