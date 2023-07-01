CHP ve İYİ Parti'de hezimetin sancıları sıklaşıyor! İstifa edip parti kurmaya hazırlanıyorlar

8'li koalisyon, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimeti yaşadı. Birleşe birleşe kazanacağız diyerek yola çıkan parti mensupları, seçim sonrası dağıldı.

KOLTUĞU BIRAKMIYORLAR

Sözde demokrasi vaadinde bulunanlar, yenilgiye rağmen koltuklarına sımsıkı sarıldı... 13 yıldır CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na hem seçmenden hem de partililerden istifa çağrısı yapıldı. Kılıçdaroğlu, hepsine kulak tıkarken CHP'ye yönelik tepkilerin artmasından dolayı partiden kopuşlar başladı.

İYİ PARTİ'DE FIRÇA KRİZİ

Koalisyon ortaklarından İYİ Parti de paramparçaydı. İstifa üstüne istifa şokuyla sarsılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de teşkilatlarına attığı fırça partilileri bile kızdırdı.

GRUP BİLE KURAMADILAR

Meclis'te grup kurmaya çalışan 3 küçük ortak ise bu konuda da uzlaşamayarak kendi yollarını çizme kararı aldı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Birbirine benzemez 8 partinin kurduğu koalisyon, yenilgide hatayı kendinde aramadı. 28 Mayıs sonrası son sürat bölünerek birbirini hedef aldı.

ÇALIŞMADINIZ ÇIKIŞI

CHP kanadı İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partisi'ne haftalarca "Çalışmadınız" suçlamasını yöneltirken, Akşener ise "Bundan sonra size başarılar" diyerek köprüleri attı.

BİRLEŞEMEDEN DAĞILDILAR

İttifakın bittiğini kabul eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir kez daha DEVA ve Gelecek Partisi ile tek çatı altında birleşmeyi sağlayamadı. 3 partinin grup kurma hayalleri suya düşerken, bu süreçte Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun DEVA Partisi ile birleşme teklifi de olumsuz yanıt aldı.

'YENİ PARTİ' İDDİASI

Yenilginin ardından 8'li koalisyon dağılırken masanın ortaklarında kaos tırmandı. Hem CHP'de hem de İYİ Parti'de muhalif oluşumlar arttı. Partiden ayrılan isimlerin yeni bir hareket başlatabileceğine yönelik iddialar ortaya atıldı.

KURULTAYI BEKLİYORLAR

CHP kurultayında Kılıçdaroğlu'nun tekrar genel başkan seçilmesi halinde peş peşe istifaların gelebileceği konuşmaya başlandı. İYİ Parti içindeki Akşener muhaliflerinin ve partiden ayrılan onlarca ismin ise yeni bir parti kurma hevesinde olduğu bilgisi var...