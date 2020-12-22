Çelik: Saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer net bir şekilde çöküştür
AK Parti Sözcüsü Çelik, radikalizmin, saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yerin net bir şekilde çöküş olduğunu belirtti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, Belçika Temsilciler Meclisinin Dağlık Karabağ kararı ile ilgili, "Hiçbir hükmü yoktur, geçersiz, haksız, hukuksuz, hakkaniyetsiz ve gayrimeşrudur." ifadelerini kullandı.
Çelik, "Radikalizmin, saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer, net bir şekilde çöküştür." dedi.
- Çelik: Saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer net bir şekilde çöküştür
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