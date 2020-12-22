Çelik: Saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer net bir şekilde çöküştür

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, Belçika Temsilciler Meclisinin Dağlık Karabağ kararı ile ilgili, "Hiçbir hükmü yoktur, geçersiz, haksız, hukuksuz, hakkaniyetsiz ve gayrimeşrudur." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Radikalizmin, saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer, net bir şekilde çöküştür." dedi.