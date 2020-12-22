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Çelik: Saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer net bir şekilde çöküştür
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22 Aralık 2020 Salı 18:47:00 - Güncelleme:22 Aralık 2020 Salı 18:47:00

Çelik: Saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer net bir şekilde çöküştür

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AK Parti Sözcüsü Çelik, radikalizmin, saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yerin net bir şekilde çöküş olduğunu belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, Belçika Temsilciler Meclisinin Dağlık Karabağ kararı ile ilgili, "Hiçbir hükmü yoktur, geçersiz, haksız, hukuksuz, hakkaniyetsiz ve gayrimeşrudur." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Radikalizmin, saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer, net bir şekilde çöküştür." dedi.

Etiketler : Ömer Çelik AK Parti Çelik
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