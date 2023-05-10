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Başkan Erdoğan'dan yeni Anayasa mesajı: Seçimden sonra gündeme getireceğiz
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10 Mayıs 2023 Çarşamba 12:31:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 12:31:00

Başkan Erdoğan'dan yeni Anayasa mesajı: Seçimden sonra gündeme getireceğiz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 155. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Özgürlükçü anayasa yapmak istiyoruz. Türkiye'yi milli bir iradenin eliyle hazırlanmış sivil bir anayasaya kavuşturmak istiyoruz. Seçimlerden sonra bu konuyu gündeme taşıyacağız." dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 155. Kuruluş Yıldönümünde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yargı kurumlarımıza saldıranlar hala varsa da artık bu taktik söylemlere kimse itibar etmiyor. Milletimiz, yargı kurumlarına giderek daha çok güvenmektedir.

"TÜRKİYE'Yİ SİVİL VE ÖZGÜRLÜKÇÜ ANAYASA'YA KAVUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Türkiye'yi milli iradenin eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir Anayasa'ya kavuşturmak istiyoruz. Türkiye Yüzyılımızın en önemli hedeflerinden biri bu olacaktır. Seçimlerin ardından bu konuyu hem milletimizin hem Meclis'imizin gündemine tekrar taşıyacağız.

Demokrasi tarihimizin en yüz kızartıcı dönemi 28 Şubat'ta kimin nerede durduğu hafızalarımızda hala tüm ayrıntılarıyla canlıdır. Ülkemizde bu utancı yaşatanların hiçbirini asla unutmayacağız. Biz böyle bir iklimde siyasete yeni bir ses getirerek milletimizden yetki istedik. Son 21 yılda bu ülkede her ne yapılmışsa gerisinde asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini telafi etme çabası vardır. Türkiye'ye o kadar çok vakit kaybettirdiler ki kaybedecek tek bir anımız yoktu. Güven ve istikrar iklimini zehirleyerek siyaseti ve yönetimi rayından çıkarma çabaları bizim dönemimizde de hiç eksik olmadı. Ama önceki dönemlerden farklı olarak biz dirayetli ve kararlı duruşumuzla milletimizin desteğini hep yanımızda tutmayı başardık.

"GENÇLERİMİZE, BULUNDUĞUMUZ YERİN KIYMETİNİ ANLATMAKTA ZORLANIYORUZ"

Ülkemizde bizlerin yaşamadığı sıkıntıların hiçbirini yaşamamış bir nesil var. Bu yeni nesle, demokraside, özgürlüklerde, hukuk devletlerinde bugün bulunduğumuz yerin kıymetini anlatmakta zorlanıyoruz. Çünkü gençlerimiz mukayesesini eski Türkiye'yle değil, kendilerine göre çok daha iyi uygulamalara sahip ülkelerle yapıyorlar. Halbuki biz her ülkenin kendi hikayesinin olduğunu, ülkemizin hikayesinin de hiç kolay yazılmadığını çok iyi biliyoruz. Bunun için gençlere hem sahip olduğumuz imkanları hem de hedeflerimizi anlatmayı sürdüreceğiz."

Etiketler : Başkan Erdoğan Danıştay Başkanlığı 155. Kuruluş Yıldönümü Töreni
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