22 Eylül 2020 Salı 15:46:00 - Güncelleme:22 Eylül 2020 Salı 15:48:00
Bursa'da flaş koronavirüs kararı! HES kodu zorunlu olacak
Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm kamu kurumları ve AVM'lere girişte HES kodu (Hayat Eve Sığar) zorunluluğu getirildi.
Bursa'daki tüm kamu kurum ve kuruluşları ve AVM'lere girişlerde ‘Hayat Eve Sığar' ‘HES' sorgulaması yapılacak.
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