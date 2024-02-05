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Beştepe Millet Camisi'nde yarın 'Miraç Gecesi Programı'
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05 Şubat 2024 Pazartesi 20:57:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 20:57:00

Beştepe Millet Camisi'nde yarın "Miraç Gecesi Programı" düzenlenecek

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Miraç Kandili dolayısıyla yarın Beştepe Millet Camisi'nde "Miraç Gecesi Programı" düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"6 Şubat Salı günü akşam namazını müteakip Beştepe Millet Camisi'nde Miraç Gecesi Programı düzenlenecektir. Program vesilesiyle geçtiğimiz sene meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Kur'an-ı Kerim okunup dua edilecektir. Tüm halkımız davetlidir."

Etiketler : miraç kandili beştepe camisi miraç gecesi programı
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