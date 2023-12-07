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07 Aralık 2023 Perşembe 18:12:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 18:12:00

Bayraktar TB3 SİHA'dan bir başarı daha: 11. testi de geçti

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Milli teknoloji hamlesi kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, 11. test uçuşunu başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3 SİHA, sistem performans testi kapsamında 6 saat havada kaldı.

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHA'nın 11. uçuş testini başarıyla tamamladığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHA'nın sistem performans testini geçtiğini ve 6 saat havada kaldığını belirtti.

Etiketler : selçük bayraktar tb3 siha başarı
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