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10 Temmuz 2023 Pazartesi 08:51:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 08:51:00

Batman Serzan Mava kod adlı terörist Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi

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Terör örgütü PKK'nın sözde Zap eyalet sorumlusunun yakın adamlarından, terör örgütünün bölgedeki muhaberesinden sorumlu Batman Serzan Mava kod adlı terörist Ferit Yüksel'i saklandığı mağarada etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde arama tarama faaliyetlerini gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 852 rakımlı tepedeki mağarada terörist varlığı tespit etti.

Yapılan "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesinin ardından, terörist saklandığı mağarada komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Teröristin geçen sene etkisiz hale getirilen Siyabend kod adlı terör örgütü PKK'nın sözde Zap eyalet sorumlusunun yakın adamlarından Batman Serzan Mava kod adlı Ferit Yüksel olduğu belirlendi. Yüksel'in terör örgütünün bölgedeki kritik muhaberelerden sorumlu olduğu ifade edildi.

Söz konusu iki teröristin geçmiş yıllarda saklandıkları bir mağara çekilen fotoğrafı bulunurken güvenlik kaynakları fotoğraftaki iki teröristin de etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı Zap Batman Serzan Mava od adlı Ferit Yüksel
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