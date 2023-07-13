Başörtülü öğrencinin staja kabul edilmemesine ilişkin davanın görülmesine başlandı

İstanbul'da üniversite öğrencisi Nezaket Akbulut'un okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığını iddiasına ilişkin kolej yetkilisinin "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" suçundan yargılanmasına başlandı.

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Özlem Öztoprak ve avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Gizem Öztürk katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Öztoprak müştekinin söz konusu kolejin anaokulunda staj için geldiğini, o sırada anaokulu müdürünün yoğun olması sebebiyle kendisinden ilgilenmesini istediğini iddia ederek, kolejde ilkokul müdürü olarak görev yaptığını üniversitelerden staj başvurusunda gelenlerle ilgili bir görevi olmadığını söyledi.

Koleje, üniversitelerinden stajla ilgili belge gelmediğini, bu sebeple staj yapamayacaklarını söylediğini öne süren Öztoprak, "Sinirlendi ve 'Ben de zaten burada staj yapmak istemiyordum.' dedi ve çıktı. Beş dakika sonra tekrar geldiklerinde 'Ben burada staj yapmak istiyordum, neden böyle oldu?' dedi. Kendisinin genel müdürümüz Buket Hanım ile iletişim kurması gerektiğini söyledim. Numarasını verdim." diye konuştu.

Sanık Öztoprak, müştekiye başörtüsü sebebiyle staj yapamayacağına dair bir şey söylemediğini savunarak, müştekinin arkadaşı Çağla Öztürk'ün de staj belgeleri olmadığı gerekçesiyle staja başlamadığını anlattı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık beraatini talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Öztürk müşteki ve sanık arasında husumet olmadığını, müşteki Akbulut'un psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kaldığını ifade etti.

Tanık beyanlarının da Akbulut'un ifadelerini doğruladığına dikkati çeken Öztürk, sanığın cezalandırılmasını isteyerek, davaya katılma talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya katılma talebini kabul etti.

Bir sonraki celse dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine hükmeden mahkeme duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İstanbul'da üniversite öğrencisi Nezaket Akbulut, okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığını iddia ederek, yetkililer hakkında şikayetçi olmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunup ifade veren Akbulut, bir vakıf üniversitesinin Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde 3. sınıfta okuduğunu bildirmişti.

İfadesinde, okuduğu üniversitenin 3. sınıf öğrencilerine staj yeri bulduğunu anlatan Akbulut, 22 Eylül 2022'de staja başlamak için Kağıthane'deki bir koleje sınıf arkadaşıyla gittiğini aktarmıştı.

Akbulut, staj yerine giderken kılık kıyafetine dikkat ettiğini, siyah gömlek ve başörtüsüyle kahverengi ceket giydiğini belirterek, arkadaşıyla yanına gittikleri okul müdür yardımcısı Özlem Öztoprak'ın kendilerine "Okullarının kılık kıyafet yönetmeliği ve kurallarının olduğunu, başörtülü hiçbir öğrenci ve öğretmen bulunmadığını ve bulunmayacağını" söylediğini kaydetmişti.

"Staja başlamak istemesi halinde başörtüsünü çıkarmasının, aksi halde stajyer olarak alınmayacağının" kendisine söylendiği bilgisini veren Akbulut, bu yüzden Özlem Öztoprak ve kolej hakkında şikayette bulunduğunu aktarmıştı.

Suç duyurusunun ardından soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Öztoprak hakkında "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.