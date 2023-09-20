Başkan Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan dünyaya seslenen Başkan Erdoğan'ın dün Karabağ'da Ermenistan'a karşı antiterör operasyonu başlattığını duyuran Azerbaycan'a verdiği destek uluslararası basının gündemine oturdu. Dünya gazeteleri Başkan Erdoğan'ın 'herkesin kabul ettiği bir gerçeğe' dikkat çekerek Ermenistan'a sözlerini tutması için çağrı yaptığından bahsetti.

Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 78. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Güney Kafkasya'da barışın, huzurun ve işbirliğinin tesisi yolunda önlerinde tarihi bir fırsat bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu fırsatı değerlendirmek için Ermenistan ile iyi komşuluk ilişkilerini ve tam normalleşmeyi hedefleyen bir süreç başlattık. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşme sürecini başından beri destekledik. Ancak Ermenistan'ın, bu tarihi fırsatı yeterince değerlendiremediğini görüyoruz

Ermenistan'ın başta Zengezur Koridoru'nun açılması olmak üzere verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Artık herkesin kabul ettiği gibi Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir. Ermeniler dahil herkesin Azerbaycan topraklarında barış içinde yan yana yaşaması öncelikli hedefimiz olmalıdır. 'Tek millet, iki devlet' şiarıyla hareket ettiğimiz Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü korunma yönünde attığı adımları destekliyoruz."

Dünyanın gündeminde de bu sabah Karabağ'da yaşananlar ve Türkiye'nin Azerbaycan'a olan desteği vardı. İngiliz haber ajansı Reuters, "Türkiye, endişelerin giderilmemesi üzerine Azerbaycan'ın Karabağ'da harekete geçmek zorunda kaldığını" söylüyor ifadelerine yer verdi.

Al Arabiya News'in gündeminde ise BM toplantısında Başkan Erdoğan'ın Karabağ ile ilgili sözleri vardı. Gazete, Erdoğan'ın konuşmasında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne vurgu yaptığını dile getirdi.

Yahoo da Reuters'a dayandırdığı haberinde Türkiye'nin bölgede barış, refah, güvenlik ve kalıcı istikrara vurgu yaptığını dile getirdiğinden bahsetti.

Deviscourse sitesi ise Başkan Erdoğan, Azerbaycan açıklamalarını kaleme alarak ayrılıkçı bölgeye bir statü dayatılmasının 'kabul edilemez' olduğunun altını çizdiğine vurgu yaptı.

Al Monitor ise Erdoğan'ın "Karabağ, Azerbaycan toprağıdır" sözlerine vurgu yaptı. Aynı zamanda Ermenistan'ın verdiği sözleri yerine getirmesini beklediklerini söyleyen Erddoğan'ın Ermenistan'a bölgedeki silahlı kuvvetlerini çekme çağrısı yaptığından da bahsedildi.

Mısır kaynaklı Ahram Online da Türkiye'nin desteğinden bahsederek Türkiye'den gelen açıklamaların "Azerbaycan sonuna kadar haklı" şeklinde olduğuna dikkat çekti.