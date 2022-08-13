Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Başkan Erdoğan, şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın ailesine başsağlığı diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Bağra'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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