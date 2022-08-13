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13 Ağustos 2022 Cumartesi 16:24:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2022 Cumartesi 16:25:00

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

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Başkan Erdoğan, şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın ailesine başsağlığı diledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Bağra'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan şehit başsağlığı
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