23 Eylül 2020 Çarşamba 17:13:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 17:15:00
Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz diplomasisi
Başkan Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasındaki görüşme saat 16.50'de başladı
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