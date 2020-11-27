"Dijital faşizme karşı mücadele etmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KADEM tarafından “Dijital Çağda İnsan Kalmak” temasıyla düzenlenen 4’üncü Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde konuştu. “Teknolojiyi geliştirenin de üretenin de kullanıcı olan insana karşı sorumluluğunu sadece kazanç parantezine hapsetmenin önüne geçilmelidir” diyen Başkan Erdoğan şunları kaydetti:

ŞİDDETE KARŞI KULLANDIK

“Maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarıyla insana hizmet için çalışmayan her mekanizma sonuçta zulüm üretir. Özellikle kadınların karşı karşıya bulunduğu şiddet ve ayrımcılık gibi sorunların çözümü konusunda teknolojinin tüm imkanlarını kullandık.”

VERİ KONTROLÜ TEKELLEŞİYOR

“Etnik ve dini faşizmin acılarını asırlarca çeken ve kazanç hırsının ağır bedellerini ödeyen insanlığı bu tehditten korumak hepimizin görevidir. Bireyi bir isim veya numaradan ibaret gören dijitalleşmenin sonu faşizme çıkar. Dijital faşizme karşı hep birlikte çözüm yolları aramalıyız. Veri kontrolü tekelleşiyor. Az sayıda şirket, tüm dünyanın dijital verilerini kontrol ediyor. Siber saldırılar artık devletler düzeyinde yapılıyor. Veri güvenliğimiz sınırlarımız kadar önemlidir. Türkiye, son dönemde siber saldırılara en çok hedef olan ülkelerin başında geliyor. 2016’da 9 bini bulmayan ülkemize yönelik siber saldırı sayısı, artık 100 binlerle ifade ediliyor. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı anlayışıyla başlattığımız çalışmalarda henüz istediğimiz yere gelemedik. 2016’da 4.5G’ye geçtik. Şimdi 5G sürecindeyiz. O zaman da ben bunu ifade ettim fakat anlaşılmakta biraz zorlandık. Endüstride hızlı bir dönüşümü beraberinde getirecek 5G, akıllı şehirler, ulaştırma sistemleri, akıllı hastaneler gibi nice alanın temel altyapısını oluşturacaktır. Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan bu süreci yürütemeyiz.”

‘DAYANIŞMAMIZ HER ALANDA GÜÇLENECEK’

Akşam'ın haberine göre, Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz” ifadesini kullandı. Katar Emiri Al Sani de, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Katar-Türkiye halklarının iyiliği ve menfaati için sürekli gelişen bu ortaklığı pekiştirmek amacıyla her iki ülkenin imkanlarını daha fazla kullanmaya karar verdiklerini belirtti.

KATAR İLE 10 KRİTİK ANLAŞMA

Başkan Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı için Türkiye’ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’yi resmi törenle karşıladı. Erdoğan ile Katar emiri el Sani’nin başkanlığında yapılan 6’ncı toplantıda iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.

YENİ YATIRIMLAR

Anlaşmalar arasında İstinye Park Hisselerinin Devri, İstanbul Haliç Altın Boynuz Projesi’ne Yapılacak Potansiyel Ortak Yatırıma İlişkin Mutabakat Zaptı, Borsa İstanbul’dan Hisse Senedi Alımına Dair Mutabakat da bulunuyor. Böylece iki ülke arasında bugüne kadar imzalanan toplam anlaşma sayısı 62’ye çıkmış oldu.

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Millet Kütüphanesi’ni gezdi.

REFORM PAKETİ İNSAN HAKLARI GÜNÜ’NDE AÇIKLANACAK

Başkan Erdoğan’ın açıkladığı ‘İnsan Hakları Eylem Planı’ hazırlıkları için Adalet Bakanlığı’nda başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Hazırlanan taslak ilk olarak iş dünyasının temsilcileriyle paylaşılacak ve iş dünyasının görüşleri kapsamlı olarak dinlenip değerlendirilecek.

İLK DURAK TÜSİAD

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün TÜSİAD Yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelecek. Yarın ise TOBB ile bir görüşme gerçekleştirilecek. Önerilerin ardından eylem planının 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Arka arkaya hazırlanacak yargı paketleri ile eylem planı yasalaşmış olacak.