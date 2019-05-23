Başkan Erdoğan ve Trump Türkiye'de bir araya gelecek

Reuters’ın haberine göre iki lider, Türkiye’de ya da gelecek ay Japonya’da yapılacak G20 zirvesi sırasında görüşebilir. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili; Başkan Erdoğan’ın Trump’ı Türkiye‘ye davet ettiğini ve Trump’ın daveti kabul edeceğine dair ‘olumlu sinyaller’ olduğunu söyledi.

Yetkili, “Şimdi takvim üzerinde çalışıyoruz. Bazı olumlu sinyaller aldık, ancak zaman henüz belirlenmedi. Japonya’daki G20 kapsamında da görüşebilirler. İkili ziyaret için kesin bir tarih bekliyoruz” dedi.

Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri almak üzere anlaşma yapması nedeniyle ABD-Türkiye arasındaki ilişkiler bir süredir gergin seyrediyor. ABD, S-400’lerin Türkiye’nin de üyesi olduğu NATO sistemlerine entegre olamayacağını ve F-35’ler için tehdit oluşturacağını savunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo başta olmak üzere pek çok yetkili, S-400’lerin alınmasını halinde bunun Türkiye açısından bir bedeli olacağına dair gözdağı veriyor.

ABD son olarak da Türkiye'ye F-35'lerle ilgili ekipman sevkiyatını durdurma kararı almıştı.

Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, nisan ayında ABD’de Trump ve damadı Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner ile bir araya gelmiş ve konuyu görüşmüştü. Albayrak, "S-400 ile alakalı süreçleri gayet makul bir şekilde dinledi" demişti.