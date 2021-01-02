Başkan Erdoğan: Türkiye'nin ilerlemesine tahammül edemiyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans yöntemiyle katıldığı Elazığ Kömürhan Köprüsü Açılış Töreni'nde konuştu. Kömürhan Köprüsü'nün kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi unvanına sahip olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, yeni yıl için kalkınma planlarının yapıldığına dikkat çekerek, "2021 yılı her alanda yeni bir şahlanış yılı olacak." dedi.



Kömürhan Köprüsü'nün tümüyle yerli ve milli kaynaklarla inşa edildiğini belirten Başkan Erdoğan, köprü maliyetlerine de değinerek şunları kaydetti:

Kömürhan Köprüsü, kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıyor. Tasarımından inşasına kadar her şeyiyle yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla inşa edilen bu eser, ülkemizin mühendislik alanındaki gücünün ve kabiliyetlerinin sembollerinden biri olacaktır.

Yapım bedeli 720 milyon lira olan bu proje (Kömürhan Köprüsü) Elazığ ile Malatya'yı birbirine bağlamanın ötesinde ülkemizin doğu- batı ve kuzey-güney ulaşım aksının en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

"FIRAT'I KAVUŞMANIN SEMBOLÜ HALİNE GETİRDİK"

Başkan Erdoğan, Elazığ ve Malatya'ya yapılan yatırımların altını çizerek, "Yaptığımız yatırımlar, inşa ettiğimiz eserlerle Fırat'ı, kavuşmanın, sevincin, muhabbetin, refahın sembolü haline getirdik, getirmeyi sürdüreceğiz.

Bugüne kadar Malatya'da 8,8 milyar lira, Elazığ'da 6 milyar lira ulaşım yatırımı yaparak bölünmüş yoldan demir yoluna ve hava yoluna kadar her alanda bölgemizin çehresini değiştirdik." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN İLERLEMESİNE TAHAMMÜL EDEMİYORLAR"

Muhalefete ve Türkiye karşıtı düşüncelere sitem eden Başkan Erdoğan, Ülkemizde sürekli ilkelerden bahsedip hiçbir üretim yapmamayı felsefe haline getirmiş bir zihniyet hala varlığını sürdürmektedir. Bunlar atılan hayırlı adımlardan da rahatsız oluyorlar. Bunlar Türkiye'nin ilerlemesine tahammül edemezler." dedi ve ekledi:

Ayasofya'nın ibadete açılmasından başörtüsü hazımsızlığına kadar birçok alanda bu habis zihniyetin yansımalarını görüyoruz. Ama biz bunlara aldırmadan hizmet siyaseti, eser siyaseti diyoruz.

Biz yaptıklarımız ve yapmayı taahhüt ettiklerimiz ile öne çıkıyoruz. 2020'de de hizmet siyasetinden taviz vermedik. Sağlıkta son bir yılda toplam 16 bin yatak kapasiteli 16 hastane ve 10 ek binayı hizmete sunduk.

AŞI AÇIKLAMASI

Salgın sürecinde tüm imkanların seferber edildiğini ve aşı çalışmalarının başarıyla yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Tüm dünyayı esir alan salgın şartlarına rağmen geride bıraktığımız 2020 yılında da hizmet siyasetinden zerre taviz vermedik. Milletimizin sağlığıyla beraber işini, aşını, geleceğini korumak için devletimizin imkanlarını seferber ettik.

Yurt dışından temin ettiğimiz aşıların uygulanmaya başlamasıyla salgınla mücadelede önemli bir eşiği aşacağımıza inanıyorum. İnşallah en geç nisan ayında, geliştirme çalışmaları hızla süren kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız.

"2021 ŞAHLANIŞ YILI OLACAK"

Başkan Erdoğan, "2021'i her alanda yeni bir şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz. Bunun için kapsamlı hazırlık yapıyoruz." diyerek yeni yıl hedeflerini şu şekilde dile getirdi:

"Hedeflerimize daha kolayca ulaşabileceğimiz bir iklim oluşturmakta kararlıyız.

Biz en zor şartlarda bile hizmet üretmenin, eser üretmenin, inşa etmenin peşinden koştuk.

Küresel siyasi ve ekonomik sistemin kökten sarsıldığı bir dönemde ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için hep birlikte çok daha fazla çalışmamız gerekiyor."