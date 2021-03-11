Başkan Erdoğan: Destan yazdık

11 Mart 2021 Perşembe 17:50:00 - Güncelleme:11 Mart 2021 Perşembe 17:50:00
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından koronavirüs salgınının 1. yıldönümüne ilişkin paylaşımda bulundu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Covid-19 koronavirüs salgınının Türkiye'de ilk görüldüğü tarihten bu güne kadarki yapılan hizmetleri sosyal medya hesabından "destan yazdık" ifadeleriyle paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs pandemisinin 1. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Başkan Erdoğan açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Sağlık ordumuzun fedakarlığı, yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini artırdığımız hastanelerimizle, güçlü altyapımızla destan yazdık."<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Sağlık ordumuzun fedakârlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık. #insanlıkiçin pic.twitter.com/7hV8pMAunU</p>— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 11, 2021</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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