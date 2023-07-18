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18 Temmuz 2023 Salı 08:00:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 08:00:00

Başkan Erdoğan Selman'a Togg hediye etti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti.

Erdoğan ve Veliaht Prens Selman Al Salam Sarayı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman'a Pamukkale beyazı renkteki Togg'u hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Selman, Al Salam Sarayı'nın avlusunda bir süre Togg'u inceledi.

Erdoğan, oteline Veliaht Prens Selman'ın kullandığı Togg ile geldi.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman Togg hediye etti
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