VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, NATO liderlerine terörün gerçek yüzünü gösteren videoyu izletti
Gençlik ve Spor Bakanlığından Gençlere Hediye: “Genç Ne Sever”
Dünyayı korkutan rapor!
Yastık altı değil kanepe altı
Yastık altı değil kanepe altı
Engelsiz aile sıcaklığı
Ahtapot ve insan beyni benzer çıktı
Yunanistan'dan Başkan Erdoğan itirafı
Asgari ücret artışında sona doğru!
ABD'nin yeni planında dikkat çeken Türkiye detayı
Oğlunu kaybettiği ırmakta şimdi sel nedeniyle evini yitirme endişesi taşıyor
Deniz kirliliğinin hızlı tespiti, tam donanımlı deniz uçağı ile yapılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye'nin çocuk profilini çıkaracak
NATO Zirvesi, terörizm ve Kuzey Afrika konulu oturumla sona erdi
Konut başına 50 bin lira
Kolombiya'da Petro'nun zaferi ve Latin Amerika'da yükselen sol
Kırkpınar Er Meydanı'nda 661'inci buluşma
İngiltere, Ukrayna'ya 1 milyar sterlin ek askeri destek sağlayacak
FAO, gerçekleştirdiği projelerle dünya genelinde gıda güvenliğini sağlamayı hedefliyor
Alman şirketi Uniper Avrupa'daki gaz darboğazı nedeniyle devletten yardım istiyor
Ukraynalı tenisçi Tsurenko, savaş sırasında tenis oynarken 'suçlu' hissettiğini söyledi
Sanatçı Jamala, Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için konser verdi
Türkiye'deki ilk maymun çiçeği vakası açıklandı
Reyhanlı'nın faili zehir baronu Gezer Türkiye'ye getirildi
30 Haziran 2022 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:30 Haziran 2022 Perşembe 16:00:00

Başkan Erdoğan, NATO liderlerine terörün gerçek yüzünü gösteren videoyu izletti

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki terörizm konulu oturumda liderlere, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı videoyu izletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen "terörizm" konulu oturuma katıldı. Burada Erdoğan tarafından liderlere "NATO, terörün her türüyle mücadeleyi taahhüt etmeli" başlıklı video izletildi.

PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen saldırılardan görüntülere yer verilen videoda, Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle yürüttüğü kararlı mücadeleye işaret edildi.

Videoda, Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerinin faaliyet ve gösterilerine bazı ülkelerin müsamaha gösterdiğine ve bu örgütleri desteklediklerine dair görüntüler de yer aldı.

Türkiye'de 40 binden fazla kişinin terörizm nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulanan videoda, "Stratejik ve çalkantılı bir coğrafyada yer alan Türkiye'nin güvenliği ve istikrarı, terör örgütlerince sürekli olarak hedef alındı. Son 40 yılda Türkiye, PKK'nın yurt içindeki terör tehdidini yok etti, Suriye'de DEAŞ'ı yenilgiye uğrattı ve son olarak FETÖ tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminde darbecileri etkisiz hale getirerek zafer kazandı. Terör saldırılarında on binlerce vatandaşı şehit edilen ve ülkenin güvenliği ile istikrarının sağlanması için milyarlarca dolar harcamak zorunda kalan Türkiye, terörle mücadelede çok büyük bedeller ödedi." ifadeleriyle Türkiye'nin terörle mücadelesi anlatıldı.

Avrupa'nın teröre karşı takındığı tutum da belgelerle gösterildi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, "Hiçbir NATO müttefikinin Türkiye kadar terör saldırılarına maruz kalmadığını anlamalı ve bunu akıldan çıkarmamalıyız." sözlerine de vurgu yapılan videoda, Avrupalı müttefiklerin Türkiye'ye yönelen teröre karşı tutumlarına dikkat çekildi.

Fransa'nın başkenti Paris, İngiltere'nin başkenti Londra, Hollanda'nın başkenti Amsterdam, Finlandiya'nın başkenti Helsinki ile İsveç'in Malmö ve Almanya'nın Düsseldorf şehrindeki terör örgütü yandaşlarının gösterilerinin yer aldığı videoda, "Türkiye, teröre karşı kararlı şekilde mücadelesini sürdürürken NATO müttefikleri ne yazık ki Ankara'nın ulusal güvenlik endişelerine gözlerini kapadı. Birçok Avrupalı müttefik ise Türkiye'nin ulusal güvenliğini ve Türk vatandaşlarının hayatlarını tehdit eden terör örgütü PKK ve iltisaklı gruplara doğrudan ya da dolaylı şekilde siyasi, finansal ve silah desteği vermeyi sürdürüyor." vurgusu yapıldı.

ABD'nin PKK ve FETÖ'ye desteği

ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye terörle mücadele maskesi altında para, eğitim ve silah desteğini sürdürdüğü belirtilen videoda, Pensilvanya'daki FETÖ kampının görüntüleri eşliğinde, "FETÖ lideri hala adeta hesap vermekten kaçıyor ve Pensilvanya'daki çiftliğinde yaşayarak, terör örgütüne talimatlar vermeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

"Birlikte güçlüyüz ve birlikte terörü yenebiliriz" mesajı

Terör örgütlerinin dünya üzerinde giderek yükselişe geçmesi ve etkinliklerini artırmasının, NATO'nun terörün her türlüsüne ve terör eylemlerine karşı her zamankinden daha müteyakkız olmasını gerektirdiğinin altı çizilen videoda, "Dayanışma içinde olmak ve her üye ülkenin ulusal güvenlik kaygılarına saygı göstermek NATO'nun terörle mücadele girişimlerinin başarısı için kritik öneme sahipken bu aynı zamanda İttifak'ın, müşterek savunma, kriz yönetimi ve iş birlikçi güvenlik gibi terör görevlerinin yerine getirilmesine de katkı sunacak. Madrid Zirvesi'nde terörle mücadele gündemin üst sıralarında yer alırken üye ülkeler birbirine karşı olan sorumluluklarını bir kez daha hatırlamalı ve terörün her türüne karşı mücadeleye tam destek vermeyi sürdürmeli. Birlikte güçlüyüz ve birlikte terörü yenebiliriz." mesajı verildi.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK/YPG DEAŞ NATO FETÖ terör örgütleri
Diyete girdi

Diyete girdi
Bu çamaşırlar yıkanacak!

Bu çamaşırlar yıkanacak!
Boğaz'da Altun rüzgarı

Boğaz'da Altun rüzgarı
25. yıla özel belgesel

25. yıla özel belgesel
Survivor Babuş kebapçı oldu

Survivor Babuş kebapçı oldu
plajda spor

plajda spor
Reyhan'ın nikâh şahidi olacağım

Reyhan'ın nikâh şahidi olacağım
'Ayrılmayalım' diyor

'Ayrılmayalım' diyor
Yazı sahnede geçirecek

Yazı sahnede geçirecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX