Başkan Erdoğan'dan tarihi ziyaret! İmzalar atıldı

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18 Ekim 2021 Pazartesi 15:20:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 15:29:00

Başkan Erdoğan: Angola'ya gerçekleştirdiğim ilk ziyaret, Angola ile ilişkilerimizin nişanesidir

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Başkan Erdoğan, 'Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Angola'ya gerçekleştirdiğim ilk ziyaret, Angola ile ilişkilerimizin nişanesidir. Angola Devlet Başkanı Lourenço ile savunma sanayi ve terörle mücadelede ilişkileri ele aldık.' dedi. Erdoğan ve Lourenço ile iki ülke arasındaki ticaret anlaşmalarındaki yeni boyuta geçilmesi için imzaları attı.

Başkan Erdoğan, Luanda'da Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Angola Devlet Başkanı Lourenço ile savunma sanayi ve terörle mücadelede ilişkileri ele aldık.

3. Afrika-Türkiye İş Forumu'nu İstanbul'da düzenleyeceğiz. 3. Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi'ni de icra edeceğiz. 11-13 Mart tarihlerinde düzenleyeceğimiz Antalya Diplomasi Forumu'na katılımınızdan da ayrıca memnuniyet duyacağız.

Ulaştırmadan tarıma, yenilenebilir enerji, sağlık, tekstil, elektrik ve konut projelerine kadar geniş bir alanda önemli firmalarımızın somut çalışmaları ikili ilişkilerimizi geliştirmede kararlılığımızın neticesidir. 12 Ekim'den bu yana Angola'ya direkt uçuşlara başladık. Vize meselesinde atacağımız kolaylaştırıcı adımlar da insan ve ürün hareketini artıracaktır. Vize serbestisi konusunda bu adım atmamızda endişe yoktur. Eğitim alanında 44 ülkede faaliyet gösteren Maarif Vakfı ile işbirliğimizi geliştirmekte kararlıyız.

Koronavirüs salgını küresel alanda iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Türk özel sektörü, hastane inşası ve ilaç üretiminde iş birliğine hazırdır. Bu tarihi ziyaretlerin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Angola'nın başkenti Luanda'da Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Lourenço'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Lourenço ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lourenço'nun heyetlerini birbirlerine tanıtımının ardından top atışı yapıldı.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

30 ÜLKEYİ ZİYARET ETMİŞ OLACAK

Başkan Erdoğan bu temaslarıyla birlikte Afrika'daki 54 ülkeden 30'unu ziyaret etmiş olacak.

Afrika'ya yaptığı son turunu geçen sene Cezayir, Gambiya ve Senegal'e düzenleyen Başkan Erdoğan'ın, Angola, Togo ve Nijerya ziyaretleri, Afrika ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi bakımından önemli bir adımı oluşturuyor.

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