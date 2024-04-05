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05 Nisan 2024 Cuma 16:37:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 16:37:00

Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'da dua: Bir ve beraber olacağız

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, namaz sonrası yaptığı duada vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik ederken, "Rabbim gönüllerinizi bir beraber kılsın. Ayrılığa düşmeyeceğiz, bir olacağız beraber olacağız" dedi.

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra, "İstanbul Mushafı" Hediye Merasimi'ne katılmak üzere Topkapı Sarayı'na geçen Erdoğan, hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibi tarafından 8 yılda hazırlanan 10 ciltlik "İstanbul Mushafı"nı, Mukaddes Emanetler Dairesine hediye etti.

Erdoğan, Hırka-i Saadet Dairesi'ndeki Hırka-i Şerif'i de ziyaret etti.

Kadir Gecesi'ni kutladığı basın mensuplarına kandil simidi ikram eden Erdoğan, "iyi bayramlar" temennisinin ardından buradan ayrıldı.

Ziyarette, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İstanbul Valisi Davut Gül ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.

"BİR OLACAĞIZ BERABER OLACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutlayarak "Leyle- Kadrinizi tebrik ediyorum. Rabbim gönüllerinizi bir beraber kılsın. Ne yazık ki Gazze'de artık neredeyse 700 bine ulaşıyor kardeşlerimiz orada İsrail'in zulmü altında. Rabbim bu kardeşlerimizi zulümden inşallah Leyle-i Kadr'deki dualar hürmetine kurtarsın. Bizler şu anda elimizden gelen her türlü desteği yardımı gönderiyoruz sonuna kadar devam edeceğiz. Sizlerin duaları çok çok önemli. Aramızdaki birlik beraberlik çok çok önemli. Ayrılığa düşmeyeceğiz. Bir olacağız beraber olacağız" dedi.

Etiketler : başkan erdoğan cuma namazı ayasofya Hırka-i Şerif ziyaret
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