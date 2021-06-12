Anadolu Efes'i kabul etti

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12 Haziran 2021 Cumartesi 19:06:00 - Güncelleme:12 Haziran 2021 Cumartesi 19:49:00

Başkan Erdoğan, Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.

Başkan Erdoğan, Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.

Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes Spor Kulübünün Başkanı Tuncay Özilhan, Başantrenörü Ergin Ataman, teknik heyet ve sporcular yer aldı.

Etiketler : başkan erdoğan anadolu efes gündem
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