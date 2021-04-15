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15 Nisan 2021 Perşembe 01:00:00 - Güncelleme:15 Nisan 2021 Perşembe 01:00:00

Başika'daki üsse roketli saldırı: 1 asker şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlendi.

Atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içerisine düştü. Saldırıda 1 asker şehit oldu, köyde yaşayan 1 çocuk da yaralandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bölgede bir SİHA görevlendirilmiş ve gerekli tedbirler derhal alınmıştır. Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz."

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı msb bakanlık başika şehit
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