Başika'daki üsse roketli saldırı: 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlendi.
Atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içerisine düştü. Saldırıda 1 asker şehit oldu, köyde yaşayan 1 çocuk da yaralandı.
Açıklamada şöyle denildi:
"Bölgede bir SİHA görevlendirilmiş ve gerekli tedbirler derhal alınmıştır. Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz."
1️⃣ Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlenmiştir. Atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içerisine düşmüştür. Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, köyde yaşayan bir çocuk da yaralanmıştır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 14, 2021
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