VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeni ateşkeste teklif esir takası ve Filistinlilerin 'şartlı' dönüşü
"Filistinli kardeşlerimizin destekçisi olmayı sürdüreceğiz"
"İsrail'in soykırımına karşı en etkili duruşu sergileyen ülke Türkiye'dir"
Binlerce Müslüman işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da son teravih namazına saf tu...
İstanbullular ramazanın son teravih namazını kılmak için camileri doldurdu
Bakan Özhaseki: Dünya Bankası'ndan elde ettiğimiz 14,2 milyar lirayı Hatay için kullanacağız
09 Nisan 2024 Salı 00:21:00 - Güncelleme:09 Nisan 2024 Salı 00:21:00

Bakan Tunç: Filistinli kardeşlerimizin destekçisi olmayı sürdüreceğiz

Kaynak: AA

ABONE OL

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye, Gazze şeridine en çok yardım gönderen birinci ülke olmuştur. Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin destekçisi olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin her zaman Filistinli kardeşlerinin yanında olduğunu belirterek, işgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlığın gözü önünde uluslararası hukuku ayaklar altına aldığını ve savaş suçu işlediğini vurguladı.

İsrail'in, sivillerin üzerine bombalar yağdırarak soykırım yaptığını, hain saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 33 binin üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 76 bine yakın Filistinlinin de yaralandığını belirten Tunç, "Uluslararası sistem, sözde demokrasi ve insan hakları savunucusu ülkeler, işgalci İsrail'in katliamlarına sessiz kalırken ve zalimlerin yanında saf tutarken, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye, masumların ve Filistinli kardeşlerinin yanında yer almaktadır." paylaşımını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, nerede olursa olsun her platformda "Dünya 5'ten büyüktür" ve "Daha adil bir dünya mümkün" diyerek yaşananlara karşı tüm dünyanın kayıtsız kalmaması gerektiğini vurguladığını anımsatan Tunç, şunları kaydetti:

"Gazze'de ateşkes önerileri ve insani yardım önergeleri reddedilirken, Türkiye, Filistinli kardeşlerine yardım göndermek için mücadele etmiştir. Türkiye, Gazze şeridine en çok yardım gönderen birinci ülke olmuştur. Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Daima mazlumun ve mağdurun yanında yer alacak, dünyada barışı, huzuru ve adaleti savunacağız."

Etiketler : Yılmaz Tunç Türkiye Gazze Adalet Bakanı
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor
Geçmişten Kalan'la geliyorlar

Geçmişten Kalan'la geliyorlar
'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor

'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX