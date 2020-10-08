08 Ekim 2020 Perşembe 10:26:00 - Güncelleme:08 Ekim 2020 Perşembe 10:26:00
Bakan Soylu: Terör örgütüne 7 bin 400'ün üzerinde operasyon düzenleyeceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütüne yönelik sonbahar-kış operasyonlarına 1 Ekim'den itibaren başladıklarını, bu kapsamda 7 bin 400'ün üzerinde operasyon düzenlemeyi planladıklarını belirtti.
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