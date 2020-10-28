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28 Ekim 2020 Çarşamba 12:20:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 12:20:00

Bakan Pakdemirli açıkladı: Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınıla ilgili şunları söyledi:

"İlk müdahalemizle birlikte yoğun bir mücadele verildi. Tüm teknolojik imkanları kullandık. En büyük hazinemiz tabii ki insan kaynağımız ve değerli orman teşkilatımız ama kullanmış olduğumuz makine teçhizat açısından da bunları da tekrar hatırlatmak isterim, 166 arazöz, 15 dozer, 700 işçi ve ayrı ayrı 3 kurumun İHA'larını da dün akşam kullandık."

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "3 mahallede maddi hasarımız var. Birincisi Akarca Mahallesi, 5 ev ve bir cami etkilendi. Sarıseki Mahallesi'nde 2 ev ve bir ağıl etkilendi. Azganlık Mahallesi'nde de 3 ev bir ağıl etkilendi. Hasar tespiti sonrasında da hasarlarımız İskenderun Belediyemiz ve valiliğimiz tarafından karşılanacak." diya konuştu.

Bakan Pakdemirli,"Yanan alanlar temizlik çalışmasının ardından tekrar ağaçlandırılacak." dedi

Etiketler : Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ORMAN YANGINI HATAY
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