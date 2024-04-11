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11 Nisan 2024 Perşembe 17:49:00 - Güncelleme:11 Nisan 2024 Perşembe 17:49:00

Bakan Özhaseki: Yeni evine taşınan her vatandaşımızla çifte bayram yaşadık

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin ardından kalıcı konutlara taşınan her vatandaşla "çifte bayram sevinci yaşadıklarını" belirtti.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta kalıcı konutları teslim edilen depremzedelerden Cuma Kaya'nın görüntüleriyle şu mesajı paylaştı:

"6 Şubat depremlerinin ardından bir olduk, el ele verdik, milletimiz için durup dinlenmeden çalıştık. Kahramanmaraşlı Cuma ağabey ve ailesi de sağlam ve güvenli yuvasına kavuştu. Yeni evine taşınan her vatandaşımızla biz de bu bayram hamdolsun çifte bayram sevinci yaşadık. Rabbim, daha nice bayramı birlikte, yuvalarımızda, huzur içinde yaşamayı nasip etsin bizlere."

Paylaşımda, Ramazan Bayramı'nı kalıcı konutlarda karşılayan depremzedelerin görüşlerine de yer verildi.

Kahramanmaraş'ta TOKİ konutlarına yerleşen Huri Kabak, geçen yıl yaşanan depremin zorluklarını yavaş yavaş atlattıklarını belirtti. "Devletimiz bize bu imkanları sunarak çifte bayram yaşattı." diyen Kabak, evlerin yapımında faydası dokunanlara teşekkür etti.

Kahramanmaraş'ta afet konutlarına yerleşen 70 yaşındaki Cuma Kaya da evlerinin kısa zamanda biteceğini beklemediklerini söyledi. Devletin bayram seyran demeden çalıştığını vurgulayan Kaya, "Evlerimiz geniş ve çok güzel. Depreme karşı da dayanıklı olduğunu düşünüyorum. Geceleri uyurken kendimi güvende hissediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında çalışan bütün yetkili kişilere çok çok teşekkür ediyorum. Allah devletimizden razı olsun. Depremin ilk anından bu yana yanımızda oldular." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta "Yerinde Dönüşüm" ile yeni evlerine kavuşan Musa Çayır ise yıkılan evlerinin yerine yenisinin yapılmasını istediklerini belirterek, "Bu kadar kısa sürede evlerimizi yapacaklarını da hayal etmedik. Sağ olsun devletimiz elinden geleni yaptı." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Kahramanmaraş mehmet özhaseki deprem konutları toki
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