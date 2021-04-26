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26 Nisan 2021 Pazartesi 20:01:00 - Güncelleme:26 Nisan 2021 Pazartesi 20:01:00

Bakan Koca yeni vaka haritasını paylaştı!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, 17-23 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 854,75, Ankara'da 567,88, İzmir'de 335,09 oldu.

Etiketler : Bakan Koca yeni vaka Sağlık Bakanı
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