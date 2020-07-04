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04 Temmuz 2020 Cumartesi 21:02:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2020 Cumartesi 21:05:00

Bakan Koca: Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var

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Bakan Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Bakan Koca: "Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla." dedi.

Türkiye'de son 24 saatte 1154 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 204 bin 610, can kaybı 5 bin 206 oldu.

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