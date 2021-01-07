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07 Ocak 2021 Perşembe 19:50:00 - Güncelleme:07 Ocak 2021 Perşembe 19:50:00

Bakan Koca: Son 24 saatte 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 12 bin 171 yeni vaka, 1370 yeni hasta tespit edildi. 194 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 3 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 201 oldu, 8 bin 211 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 172 bin 251'e yükseldi.

Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 1370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Tedbirlere uyarak kazanacağız" açıklamasında bulundu.

Etiketler : bakan koca türkiye kovid koron virüs
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