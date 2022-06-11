VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca, doktora şiddet davasının sonucunu paylaştı
Ankara'da sele kapılan bir kişi hayatını kaybetti
Kuzey Kore silah geliştirmeyi sürdürecek
Zelenskiy: Avrupa projesi kesinlikle Ukrayna olmadan tamamlanamaz
Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Londra'da terör örgütü yürüyüş düzenledi
Suudi Arabistan: Ürdün üzerinden yapılan 3 uyuşturucu kaçakçılığı engellendi
Ankara'da fırtına çatıları uçurdu
Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
En kısa sürede açacağız diyerek duyurdu!
Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İtalya'da enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı
PKK'nın çocuk mezarlığı
Bakan Nebati: Enflasyonun üstesinden geleceğiz
Çöp varillerinden ‘gezici kütüphane'
Sette sürpriz kutlama
En iyi kısa filmi seçecek
Arizona'da aşk tazelediler
Hamile ve kanser olduğunu aynı anda öğrendi, hobisiyle kötü günleri geride bıraktı
Aydın'da Afrodit turizmi
Kuzulu dede!
Bu bahçeden sebze toplamak ücretsiz
İşitme engelli 24 kadın buluştu
Kadın-erkek klişesini yıktık
11 Haziran 2022 Cumartesi 20:16:00 - Güncelleme:11 Haziran 2022 Cumartesi 20:16:00

Bakan Koca, doktora şiddet davasının sonucunu paylaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mart ayında İstanbul'daki bir hastanede doktora şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan sanığın aldığı cezayı sosyal medya hesabından paylaştı.

'İstanbul Haseki Araştırma ve Eğitim Hastanesi Adli Tıp Biriminde, 27 Mart'ta bir doktor arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının davası sonuçlandı'

'Suçlu, 60'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, tek celsede ve hiçbir ceza indirimine gidilmeden 3 yıl hapisle cezalandırıldı'

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul Haseki Araştırma ve Eğitim Hastanesi Adli Tıp Biriminde, 27 Mart'ta bir doktor arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının davası sonuçlandı. Suçlu, 60'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, tek celsede ve hiçbir ceza indirimine gidilmeden 3 yıl hapisle cezalandırıldı." bilgisini verdi.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Asliye Ceza Mahkemesi
Vejeteryan konser

Vejeteryan konser
Sevgilinin masum olanına hayran

Sevgilinin masum olanına hayran
Bir rüyanın içindeyim

Bir rüyanın içindeyim
Destansı ticaret

Destansı ticaret
Paris'te milyonluk kombin

Paris'te milyonluk kombin
Ustaların yeri dolmaz

Ustaların yeri dolmaz
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Hayal etmekten vazgeçmedim

Hayal etmekten vazgeçmedim
Canlandırdığı karakterlere tutkuyla bağlanıyor

Canlandırdığı karakterlere tutkuyla bağlanıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX