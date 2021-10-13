'Aktif vakaların yaklaşık yüzde 40'ı 23 yaş altı'

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

"Aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamışlarda vaka sayıları artış gösteriyor"

Bakan Koca, toplantı sonrası yazılı açıklama yaptı.

Artan vaka sayılarının vefat sayısına da yansıdığını belirten Koca, şunları söyledi:

"Özellikle aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış nüfusta vaka sayıları artış göstermekte ve bu durumdaki vatandaşlarımız hastanede tedavi görmeye ve yoğun bakıma ihtiyaç duymaktadır. Ek hastalığı olan büyüklerimiz de ağır şekilde etkilenmeye devam etmektedir.

Okullarda hareketliliğin başlaması ile birlikte vakaların yaş ortalaması düşmeye başlamıştı. Üniversitelerimiz de birer birer açılmaya başladılar ve bu hareketlilik de bir artışa neden olabilecek."

"AKTİF VAKALARIMIZIN YAKLAŞIK YÜZDE 40'I 23 YAŞ ALTI"

Üniversite öğrencilerine aşı çağrısı yapan Koca, şöyle konuştu:

"Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.

Aşı programımızda da bir miktar yavaşlama hissedilir hale geldi. Aşıların etkililiği ve hastaneye yatışları azalttığı tartışmasız bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Aşı olarak toplum bağışıklığını elde etmeli ve salgının seyrine dur demeliyiz. Yakında yaşanmaya başlayan hareketlilik sebebiyle özellikle üniversite öğrencilerimizi acilen aşı olmaya ve aşılarını tamamlamaya davet ediyorum."

3. DOZ İÇİN TURKOVAC ÇAĞRISI

2 doz aşı olanların 3. doz olarak TURKOVAC'ı yaptırmasına ihtiyaç duyulduğunu belirten Bakan Koca, yerli aşı için destek çağrısında bulundu:

"Kendi aşımızın ortaya çıkmasında ben de varım diyen tüm gönüllülerimizi çalışmaya katılmaya davet ediyorum. Kendi gücümüzü ele almazsak dışa bağımlı kalacağımız gerçeğini akıllarımızdan çıkarmayalım. Aşımıza sahip çıkarak bir an önce devreye girmesini temin edelim. Yerli aşımızı ürettiğimizde ihtiyaç sahiplerine aşı ulaştıracak bir ülke olacağız. Aksi halde ise aşıya ihtiyaç duyan ülke olarak kalacağız. Yerli aşımıza destek verin."

"AŞI OLARAK BAĞIŞIKLIK SAĞLAYABİLİRSEK EK TEDBİRLERE GEREK KALMAYACAK"

Sağlık Bakanı Koca, bir kez daha aşının önemine dikkat çekerek, bağışıklığın ancak aşıyla sağlanabileceğini vurguladı:

"Artık kısıtlama yok, çünkü aşı var. Ancak, aşı olarak bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak. Topluca aşı olmadan bu mümkün değil. Aşı olan vatandaşlarımız kendileri aşı olsalar dahi tedbirlere uyarak virüsün yayılımını kısıtlayabilir. Tedbirlere uyma sorumluluğuna tüm aşı olmuş vatandaşlarımızı davet ediyorum. Çok daha büyük bir sorumluluk olan aşı olmayı halen ertelemiş olanlar varsa onların da ellerini çabuk tutmalarını rica ediyorum."